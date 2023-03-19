Почему хорошие хозяйки всегда кладут влажную салфетку в стиралку: чудесный очиститель

Рачительные хозяйки всегда при стирке кладут в барабан машинки пару влажных салфеток, тем самым делая процесс максимально эффективным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дело в том, что влажные салфетки во время стирки собирают на себе все волосы, шерсть, крошки, нитки и прочий мелкий хлам, который всегда сопровождает отмывание тканей.

В итоге вы достанете из барабана идеально чистые вещи, а салфетки с мусором вам нужно просто выбросить.