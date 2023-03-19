Как одним движением убрать запах из холодильника: просто насыпьте соль

Если в вашем холодильнике завелся гость, которому никто не рад, а именно, неприятный запах. Немедленно от него избавьтесь при помощи обычной соли.
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Насыпьте пару горстей в любую тару с широким горлышком (банка и пластмассовый контейнер идеальны) и поставьте в холодильник. Через некоторое время соль впитает в себя всю вонь.
По тому же принципу работает сода. И соль, и соду можно ставить в любые места, где требуется убрать запах. Можно насыпать в носок и положить, к примеру в шкафы и обувь.
Источник: Telegram-канал «Женские советы».