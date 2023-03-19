Сойдет моментально! Как убрать со сковороды многолетний нагар: кладем в воду с горчицей

Однако простой народный способ сможет с легкостью удалить даже то, что намертво въелось в металл.

Налейте в металлический таз примерно 5 литров воды, добавьте 1 стакан соли, полстакана горчичного порошка. Опустите туда сковороду и оставьте кипятиться 30-60 минут.

После этого металлической мочалкой уберите нагар, он сойдет очень просто!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы. Лайфхаки».