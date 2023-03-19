Сойдет моментально! Как убрать со сковороды многолетний нагар: кладем в воду с горчицей

Практически любые сковороды со временем образуют на дне черное наслоение, которое, казалось бы, уже ничем не уберешь.
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Однако простой народный способ сможет с легкостью удалить даже то, что намертво въелось в металл.
Налейте в металлический таз примерно 5 литров воды, добавьте 1 стакан соли, полстакана горчичного порошка. Опустите туда сковороду и оставьте кипятиться 30-60 минут.
После этого металлической мочалкой уберите нагар, он сойдет очень просто!
Источник: Telegram-канал «Домашние советы. Лайфхаки».