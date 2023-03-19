Доллар заметно обесценится уже в ближайшее время: раскрыты предпосылки

Доллар заметно обесценится уже в ближайшее время: раскрыты предпосылки

Доллар. Фото: Global Look Press

Эксперты поделились своим мнением.

Последние торги на Мосбирже закончились очередным повышением доллара до 77,06 рубля, он подпрыгнул сразу на 66 копеек.

Однако часть экспертов считает, что это временное явление, а кое-кто даже не исключает, что доллар может уже в ближайшие дни превратиться в бесполезные бумажки.

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допускает ситуацию, что в Америке инфляция в стране может выйти из-под контроля, а доллар — заметно обесцениться.

По наблюдениям эксперта, в банковской системе Штатов назревает кризис. И американские власти могут в любой момент заморозить долларовые активы. Не удивительно, что на фоне этого интерес к валюте со стороны крупных инвесторов понижается.

Источник: 1prime.ru.

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