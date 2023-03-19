Доллар заметно обесценится уже в ближайшее время: раскрыты предпосылки

Последние торги на Мосбирже закончились очередным повышением доллара до 77,06 рубля, он подпрыгнул сразу на 66 копеек.
Однако часть экспертов считает, что это временное явление, а кое-кто даже не исключает, что доллар может уже в ближайшие дни превратиться в бесполезные бумажки.
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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допускает ситуацию, что в Америке инфляция в стране может выйти из-под контроля, а доллар — заметно обесцениться.
По наблюдениям эксперта, в банковской системе Штатов назревает кризис. И американские власти могут в любой момент заморозить долларовые активы. Не удивительно, что на фоне этого интерес к валюте со стороны крупных инвесторов понижается.
Источник: 1prime.ru.