Доллар заметно обесценится уже в ближайшее время: раскрыты предпосылки

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допускает ситуацию, что в Америке инфляция в стране может выйти из-под контроля, а доллар — заметно обесцениться.

По наблюдениям эксперта, в банковской системе Штатов назревает кризис. И американские власти могут в любой момент заморозить долларовые активы. Не удивительно, что на фоне этого интерес к валюте со стороны крупных инвесторов понижается.

Источник: 1prime.ru.