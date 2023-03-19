Как содой с легкостью вывести пятна с одежды и белья: уходит даже кровь

Существует много способов вывести застарелые биологические пятна с тканей, но многие из них вымывают и краску с ткани. А вот соду можно использовать даже для цветных материалов.
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Чтобы приготовить содовый раствор, нужно добавить ее 10 граммов в стакан холодной воды и тщательно перемешать. Нанести его на пятно, растереть и оставить на полчаса.
Потом смыть все это прохладной водой, далее эти места прошоркать мылом или пятновыводителем, а потом запустить основную стирку.
Отметим, что после стирки содой одежда и белье становятся мягкими и нежными, как после использования кондиционера. Поэтому данным порошком его можно смело заменять, предварительно замачивая в растворе.
Источник: ivd.ru