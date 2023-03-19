Семь вещей, которые собирают больше всего пыли в квартире

Стало известно о семи предметах в квартире, на которых скапливается больше всего пыли.

Первое, на что стоит обратить внимание во время уборки, – плафоны и абажуры. Из-за сложных форм и рельефных покрытий эти предметы быстро накапливают пыль.

Второе – книги. Несмотря на солидность собственной библиотеки, она является мощным пылесборником. Полки с книгами таят в себе не только знания, но грязь.

Третье – открывающиеся форточки. Грязь с улицы оседает на внутренней части окна.

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Четвертое – шторы и тюль. А пятое – мягкие игрушки. Об этом рассказали в vnimanie.pro.