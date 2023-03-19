Семь вещей, которые собирают больше всего пыли в квартире

Стало известно о семи предметах в квартире, на которых скапливается больше всего пыли.
Первое, на что стоит обратить внимание во время уборки, – плафоны и абажуры. Из-за сложных форм и рельефных покрытий эти предметы быстро накапливают пыль.
Второе – книги. Несмотря на солидность собственной библиотеки, она является мощным пылесборником. Полки с книгами таят в себе не только знания, но грязь.
Третье – открывающиеся форточки. Грязь с улицы оседает на внутренней части окна.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Четвертое – шторы и тюль. А пятое – мягкие игрушки. Об этом рассказали в vnimanie.pro.
Напомним, ранее хозяйкам раскрыли секрет приготовления прозрачного и ароматного бульона.