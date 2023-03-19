Хозяйкам раскрыли секрет приготовления прозрачного и ароматного бульона

Бульон

Бульон. Фото: Global Look Press 

Стало известно о трех видах этого блюда, приготовление которых занимает от 30 минут до семи часов.

Бульон – одно из самых простых блюд. Казалось бы, его нельзя испортить. Однако есть ошибки, о которых знают далеко не все хозяйки.

Важно при приготовлении бульона выбирать кастрюлю с толстым дном. Тогда температура будет распределяться равномерно, а бульон не пригорит. 

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К слову, если бульон будет вариться на курином мясе, то на него придется потратить час времени. При этом зелень стоит опустить в воду за 20 минут до готовности бульона.

А если вы выбрали бульон на говяжьих костях, тут придется простоять у плиты до семи часов. Зато бульон получится невероятно ароматным. В этом случае овощи стоит добавлять за час до окончания варки. 

Бульон из трески, осетра, щуки или судака займет лишь 30-40 минут. Повара портала food.ru сообщили о таких хитростях приготовления бульона.

Напомним, ранее россиянам назвали стоимость продуктовой «корзины счастья».

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