Путин подписал указ, согласно которому пенсия будет приходить новым способом

Стало известно, что Владимир Путин подписал указ о новом образце получения пенсий.

Президент России предоставил исключительное право выдавать наличные деньги «Почте России».

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Теперь с первого мая 2023 года доставку пенсии будут осуществлять только организации федеральной почтовой связи. Граждане России смогут получить наличные деньги в кассе почтового отделения, либо доставкой на дом.