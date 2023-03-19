Путин подписал указ, согласно которому пенсия будет приходить новым способом

Пенсия

Пенсия. Фото: Global Look Press 

Нововведение позволит обеспечить гарантированную и бесперебойную доставку выплат для пенсионеров.

Стало известно, что Владимир Путин подписал указ о новом образце получения пенсий. 

Президент России предоставил исключительное право выдавать наличные деньги «Почте России».

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Теперь с первого мая 2023 года доставку пенсии будут осуществлять только организации федеральной почтовой связи. Граждане России смогут получить наличные деньги в кассе почтового отделения, либо доставкой на дом.

К слову, закон был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее Россиянам назвали стоимость продуктовой «корзины счастья».

 

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