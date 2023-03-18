Юрист огорошил: налоговый вычет можно получать каждый месяц

Юрист Европейской юридической службы Иван Смирнов рассказал о том, что стандартные налоговые вычеты проще всего оформлять через работодателя. Для этого нужно передать заявление и документы в бухгалтерию по месту работы.

«Вычет будет предоставляться лишь до того месяца, в котором общий доход работника с начала года не превысит 350 000 рублей», — предупредил юрист.

Чуть сложнее обстоят дела с имущественным и социальным вычетами. Работодателю потребуется предоставить подтверждение права на получение вычета из налоговой инспекции.

Источник: 1prime.ru