Брать ипотеку невыгодно: россиянам посоветовали снимать жилье, чтобы потом купить свою квартиру – есть хитрость

В России большой спрос на ипотеку. Однако в прошлом году снова повысилась ставка, а вот съем квартиры, по крайне мере в Москве, значительно подешевел. Теперь многие задаются вопросом, стоит ли брать недвижимость в кредит. Специалист по финансам Алексей Лашко признался, что снимать квартиру выгоднее, чем брать ее в ипотеку.
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«В ситуации, которая сложилась на март 2023 года, лучше снимать квартиру. А разницу между арендой и текущим платежом, который вы бы платили по ипотеке, если бы ее взяли, вкладывать в какой-нибудь инструмент с гарантированной доходностью.
Или выбрать надежный кредитный кооператив и положить туда деньги под проценты. Таким образом через десяток лет можно будет купить квартиру за свои деньги», — цитирует его Lenta.ru.
Эксперт сделал вывод, что ипотека на данный момент «лучший из худшего» среди вариантов. Он пояснил, что потребительский кредит с его ставкой будет еще менее выгодным для обычных россиян.