Брать ипотеку невыгодно: россиянам посоветовали снимать жилье, чтобы потом купить свою квартиру – есть хитрость

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«В ситуации, которая сложилась на март 2023 года, лучше снимать квартиру. А разницу между арендой и текущим платежом, который вы бы платили по ипотеке, если бы ее взяли, вкладывать в какой-нибудь инструмент с гарантированной доходностью.

Или выбрать надежный кредитный кооператив и положить туда деньги под проценты. Таким образом через десяток лет можно будет купить квартиру за свои деньги», — цитирует его Lenta.ru.