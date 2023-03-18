Больше полумиллиона рублей: названы самые большие пособия и субсидии, положенные россиянам

Там значится материнский капитал. На первого ребенка сумма выплаты составляет 586 946 рублей (если родился с 2020 года). А на второго ребенка – 775 628 рублей (если второй ребенок родился с 2020 года, а первый до 2020-го).

Есть еще доплата материнского капитала на второго ребенка, которая составляет 188 681 рубль (если ранее выплата уже была назначена за первого ребенка).

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Также отмечается, что существует субсидия на погашение ипотеки: 450 000 рублей (при рождении третьего или последующего ребенка с 2019 года).

Не стоит забывать про пособие по беременности и родам. Максимальный размер субсидии в этом случае 383 179 рублей (если мама работает по трудовому договору и берет 140 дней декретного отпуска).

И в список попала выплата за усыновление ребенка — 175 043 рубля (при усыновлении детей старше семи лет, ребенка-инвалида или братьев и сестер. Назначается на каждого ребенка).