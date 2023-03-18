Безвизовый режим — до 45 дней: популярная туристическая страна готовится на важный шаг для россиян

В последние два года туристам из России стало особенно сложно путешествовать. Сначала многие страны закрыли границы из-за пандемии. Затем для отечественных самолетов закрыли воздушное пространство над Европой, что усложнило перелеты в дальние страны. Но Таиланд остается одним из популярных мест для отдыха.
Заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут объявил важную новость для россиян, которые собираются в скором времени посетить заграничный курорт.
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По словам Сирипакорна, страна намерена продлить действие увеличенного срока безвизового нахождения иностранцев. Напомним, что в 2022 году его увеличили с 30 до 45 дней. По мнению Чеавсамута, такое решение положительно скажется на турпотоке из России, а также привлечет еще больше людей, которые ищут место для отдыха.
«С большой долей вероятности визовое послабление будет продлено», — цитирует его пресс-служба Ассоциации туроператоров России.