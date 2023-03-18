Самый капризный король: Карл III сорвался на персонал - мешают по утрам

Короля Карла III уже прозвали в Великобритании самым капризным. И не зря. На этот раз сын Елизаветы пожаловался на церемонию смены караула. Она показалась ему слишком шумной.

Чарльз просыпается рано утром и отправляется в свою резиденцию решать государственные дела. А в это время под окном солдаты выкрикивают приказы.

Причем король утверждает, что происходит это именно тогда, когда он готовится к своей исторической коронации. В итоге он срывает свой гнев на подчиненных, пишет The Sun.

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