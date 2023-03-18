Волосы на теле пропадут без бритья - надо смешать два ингредиента

Женщины неустанно борются с лишними волосами на теле. Но матерые хозяйки знают секрет - проблему можно победить без бритья.

Налейте в емкость 100 мл теплой воды, добавьте две чайных ложки лимонного сока и полторы ложки муки, тщательно перемешайте.

Полученное средство нанесите на ватный диск или марлю, а потом приложите к участку тела на 15 минут. Далее кожу нужно промыть. Результат вы заметите мгновенно - волосы начнут расти намного медленнее.

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