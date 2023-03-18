Как отбелить пожелтевшие вещи - копеечное средство

Белая одежда часто теряет свой цвет и желтеет. Но опытные хозяйки знают, что надо делать. Причем используют они для этого средство, которое стоит копейки.

Сначала необходимо обработать вещи хозяйственным мылом, а затем равномерно втереть в ткань соду. Да так, чтобы средство покрыло всю поверхность.

Далее кладем одежду в тазик и заливаем уксусом. Если вы все сделали правильно, то образуется пена. Когда она начнет спадать, то к уксусу добавляем кипяток. Вода должна покрывать вещи.

Оставляем на час. После этого надеваем перчатки и взбиваем вещи в тазу. Затем хорошо поласкаем. Вуа-ля! После сушки вещи будут идеально белыми.

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