«Удачу точно притянут»: Володина назвала «правильные» цвета, которые нужно носить с 20 по 26 марта

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети звезды

Астролог раскрыла палитру цветов на неделю.

Василиса Володина является известным астрологом. Много лет она снимается в качестве эксперта в шоу «Давай поженимся». Также и в обычной жизни эксперт регулярно делится своими прогнозами и публикует свой гороскоп. На этот раз Володина раскрыла правильную палитру цветов на неделю. 

По словам астролога, с 20 по 26 марта лучше отдать предпочтение салатовым оттенкам. Она посчитала, что они принесут удачу. 

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«Боже! Что это за свежайшие оттенки нежной зелени? Неужели весна окончательно с нами? Везде по-разному... Но удачу эти цвета точно притянут, даже если сугробы еще не сошли», – посоветовала Василиса в своем Телеграм-канале.

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