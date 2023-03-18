Никаких химчисток! Как быстро почистить дома ковер - нужны три ингредиента

Опытные хозяйки не сдают ковры в химчистку, а приводят его в порядок самостоятельно, не тратя особых усилий. Для процедуры понадобятся стиральный порошок, нашатырный спирт и вода.

Налейте в емкость один литр теплой воды и добавьте туда по одной столовой ложке спирта и порошка. Хорошо размешайте, чтобы образовалась пена.

Далее полученную пену нанесите на ковер с помощью щетки. Оставьте на 10-20 минут.

Через некоторое время соберите разъеденную грязь тряпкой. Ковер заблестит.

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