Даже неработающих: российских пенсионеров ждет приятный денежный сюрприз с 20 марта

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многие получают не только основные выплаты, но и также дополнительные льготы. Юрист Ирина Сивакова рассказала, что ряд пожилых людей, даже неработающих, получат приятный денежный бонус в скором времени, если у них есть сестра или брат.
Деньги начнут приходить с 20 марта. Отмечается, что приятный бонус положен пожилым гражданам, которым назначена страховая пенсия по инвалидности или по старости.
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Речь идет об иждивенце. По словам юриста, некоторые уверены, что доплату можно получить только за ребенка в возрасте до 23 лет. Но на самом деле в списке значатся также братья и сестры пенсионера.
Эксперт напомнила, что нужно подать заявление, чтобы получать соответствующую выплату. Если сделать это заранее, то можно рассчитывать на деньги уже с 20 марта, пишет Primpress.