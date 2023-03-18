Даже неработающих: российских пенсионеров ждет приятный денежный сюрприз с 20 марта

Деньги

Фото: Global Look Press

Юрист рассказала, что пенсионеры, у которых есть брат или сестра, получат денежный бонус.

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многие получают не только основные выплаты, но и также дополнительные льготы. Юрист Ирина Сивакова рассказала, что ряд пожилых людей, даже неработающих, получат приятный денежный бонус в скором времени, если у них есть сестра или брат. 

Деньги начнут приходить с 20 марта. Отмечается, что приятный бонус положен пожилым гражданам, которым назначена страховая пенсия по инвалидности или по старости. 

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Речь идет об иждивенце. По словам юриста, некоторые уверены, что доплату можно получить только за ребенка в возрасте до 23 лет. Но на самом деле в списке значатся также братья и сестры пенсионера.

Эксперт напомнила, что нужно подать заявление, чтобы получать соответствующую выплату. Если сделать это заранее, то можно рассчитывать на деньги уже с 20 марта, пишет Primpress.

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