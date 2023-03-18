С 1 апреля владельцев квартир ждет сюрприз в новых квитанциях ЖКХ - дело в счетчиках

С 1 апреля собственники квартир начнут получать квитанции об оплате коммунальных услуг, где суммы будут разниться с теми, которые им приходилось оплачивать ранее. Теперь платить надо будет больше из-за перерасчета.

Все дело в общих счетчиках. Раньше коммунальщики раскидывали сумму на всех жителей квартир - в домах, где нет индивидуальных счетчиков. Если сумма превышала, то разницу покрывала управляющая компания.

Теперь же так не будет происходить, владельцам квартир решили сделать перерасчет за 2022 год. И разницу, которая брала на себя управляющая - вернут в платежки. Поэтому у многих россиян суммы станут выше.

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