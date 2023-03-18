Экономика США рушится - как это отразится на рубле

Американские банки банкротятся один за другим, в США наступает масштабный экономический кризис. Эксперты полагают, что ситуация отразится на глобальной экономике в целом, но только не на российской.

«В России сложилась уникальная ситуация — санкции фактически изолировали ее финансовую систему от внешнего влияния. И российские банки свели к минимуму взаимодействие с финансовыми институтами из «недружественных» стран», - заявил агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

В итоге, по его словам, ограничения на движение американского капитала только нам на пользу. Поэтому рубль укреплялся и продолжит это делать в ближайшее время.

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