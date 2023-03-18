«Вселенная откликнется»: Володина раскрыла, что обязательно нужно сделать ко дню весеннего равноденствия

На этот раз Василиса рассказала, что приближается день весеннего равноденствия совпадет. Она отметила, что 21 марта также будет новолуние. По словам астролога, если сделать нужные действия, то не только сбудутся мечты, но и изменится жизнь.

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«Это делает дату 21 марта особенно сильной с точки зрения начинаний, планов на будущее, желаний, старта новой жизни. К этому моменту нужно готовиться, если вы хотите использовать его силу себе на благо!» – пояснила Володина.

Она назвала, что необходимо сделать к этому дню:

Очистить мысли, провести эти дни без гнева, эгоизма, в размышлениях о высоком, добром и светлом;

Очистить себя физически – посидеть на диете, избегать тяжелой пищи, стимуляторов вроде крепкого чая или алкоголя;

Отпустить старые обиды;

Выбросить вещи, которые связаны со старой болью и обидами, старым образом жизни;