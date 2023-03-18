«Захочется признаться в любви»: Василиса Володина озвучила гороскоп на 18 марта

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Примечательно, что Володина отметила несколько важных аспектов. Она отметила, что в связи с особенным положением Меркурия по отношению к Солнцу день почти для всех будет ярким в творческом плане. А также многие знаки зодиака почувствуют тягу к признанию в любви, не только ко второй половинке, но ко всему живому.

«Многим захочется признаться в любви ко всему живому, например через живопись, волонтерство в кошачьем приюте или уборку леса», – заявила она.

Астролог добавила, что 18 марта станет продуктивным. Можно смело приобщиться к добрым делам и повзаимодействовать с соседями и знакомыми. Володина предложила даже сходить в гости или с этой целью создать чаты в соцсетях.

И если приложить усилия, то люди сблизятся гораздо больше, чем на совместных мероприятиях, которые проводились ранее. Василиса поведала об этом в своем телеграм-канале.