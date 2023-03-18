Новые правила с 1 мая: подписан закон, регулирующий доставку пенсии

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон об исключительном праве «Почты России» доставлять гражданам пенсии, выплачиваемые наличными.

Документ устанавливает, что с 1 мая 2023 года доставка пенсий наличными деньгами будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи, то есть «Почтой России». Получить выплату можно будет на дому или в кассе почтового отделения. У граждан также сохраняется возможность получать пенсии безналичным способом - через банк путем зачисления суммы на счет пенсионера.

По словам авторов закона, такое нововведение позволит избежать рисков, связанных с тем, что некоторые недобросовестные альтернативные почтовые службы не всегда доставляют пенсии в случае ЧП и стихийных бедствий.