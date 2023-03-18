Стопроцентный результат: как правильно ухаживать за джинсами, чтобы те всегда выглядели как новые — берем соль

Чтобы джинсы не теряли вид и не тускнели со временем, сразу после покупки стоит провести одну процедуру. Да, придется немного заморочиться, однако результат однозначно того стоит.

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Понадобится тазик с водой, половина пачки соли и немного терпения, поскольку в таком растворе джинсы должны пролежать не менее 12 часов. По истечении времени, вещь следует постирать привычным способом.

Проверено: благодаря соляной «ванне» джинсы долго не будут тускнеть. При этом критически важно использовать лайфхак до первой стирки, иначе процедура лишена смысла.