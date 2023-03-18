Отбеливаем вещи за три копейки: эта таблетка из вашей аптечки сотворит с одеждой чудо

Не обязательно выбрасывать вещь, которая со временем потускнела или же на ней появились желтые пятна. Достаточно взять это средство из домашней аптечки, приготовить необходимую субстанцию и нанести на вещь; результат вас точно удивит!

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Избавиться от пятен поможет таблетка, которая наверняка есть у каждого в доме, — это обычный аспирин. Он с лихвой очистит застарелые пятна и сделает вещь белоснежной, как в день покупки.

Для этого необходимо измельчить таблетку аспирина, добавить воды и хорошенько все перемешать — должна получиться пастообразная кашица.

Непродолжительно втираем субстанцию в пятно и оставляем на некоторое время. Затем на нужном режиме стираем вещь в машинке. Готово!

К слову, пользоваться этим лайфхаком можно постоянно, тем более, что низкая цена на аспирин располагает к экспериментам.