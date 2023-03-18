Гидрометцентр пообещал москвичам теплую неделю, но без ясного неба

Уставших от зимы москвичей наконец-то ждет теплая погода. Следующая неделя марта (20-26 числа) обещает плюсовые температуры - до +9 градусов.

«Следующая неделя будет более однородная по погоде, теплая достаточно, но без ясного неба, потому что давление будет около нормы», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье днем в Москве прогнозируется 2-4 градуса тепла, а в понедельник уже 5-7 градусов со знаком плюс. До +9 потеплеет в среду и четверг.

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Напомним, ранее сообщалось, что в текущие выходные в столице ожидается повышенное атмосферное давление.