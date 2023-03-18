Кишат бактериями: эти сосиски многие любят, но их категорически нельзя есть — неочевидная правда от эксперта Роскачества

Сосиски могут не только голод утолить, но и стать причиной расстройства желудка. Чтобы этого не случилось, эксперт Роскачества объяснила, какие мясные изделия употреблять категорически не стоит.

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Как показывают исследования Роскачества, часто в сосисках повышено количество микроорганизмов, что может быть вызвано многими причинами. В их числе некачественная дезинфекция и ненадлежащая гигиена персонала на производстве, при транспортировке или в магазине.

Эти микроорганизмы представляют опасность для человека, так как могут вызвать серьезное кишечное расстройство. Чтобы не попасться на крючок, эксперт советует обязательно отваривать сосиски перед употреблением и впредь никогда не есть их в сыром виде.

По материалам портала «А теперь внимание!»