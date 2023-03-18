«Не очень любила сестер»: бывшая гимнастка раскрыла правду об отношении Винер к Авериным

Ирина Винер и сестры Аверины

Ирина Винер и сестры Аверины. Фото: Global Look Press 

Бывшая гимнастка Анастасия Сергеева поделилась секретной информацией о закулисной жизни тренера и ее подопечных.

Стало известно о первоначальных взаимоотношениях гимнасток Дины и Арины Авериных с женой бизнесмена Алишера Усманова – Ириной Винер.

Оказалось, Винер не всегда видела в гимнастках чемпионок.

«Когда в сборной были Кудрявцева и Мамун, Ирина Александровна не очень любила сестер. Говорила, что они низкого роста, ничего не умеют, не показывают эмоции», – призналась Анастасия Сергеева.

Спортсменка рассказала, когда отношение тренера поменялось.

«Но они очень трудолюбивые девочки, продолжали бороться, им начали доверять международные турниры. В 2017 году они выиграли чемпионат Европы – и Ирина Александровна изменила свое мнение», – добавила гимнастка.

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«Сейчас сестры Аверины – лидеры сборной вместе с Лалой Крамаренко. Винер обожает девочек, ее отношение к ним полностью изменилось со временем», – заключила спортсменка в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, ранее Ирина Винер высказалась о своем отстранении от международных соревнований.

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