«Не очень любила сестер»: бывшая гимнастка раскрыла правду об отношении Винер к Авериным

Стало известно о первоначальных взаимоотношениях гимнасток Дины и Арины Авериных с женой бизнесмена Алишера Усманова – Ириной Винер.

Оказалось, Винер не всегда видела в гимнастках чемпионок.

«Когда в сборной были Кудрявцева и Мамун, Ирина Александровна не очень любила сестер. Говорила, что они низкого роста, ничего не умеют, не показывают эмоции», – призналась Анастасия Сергеева.

Спортсменка рассказала, когда отношение тренера поменялось.

«Но они очень трудолюбивые девочки, продолжали бороться, им начали доверять международные турниры. В 2017 году они выиграли чемпионат Европы – и Ирина Александровна изменила свое мнение», – добавила гимнастка.

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