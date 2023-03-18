Как Ирина Винер относилась к сестрам Авериным на взлете их карьеры

Ирина Винер наставник строгий и требовательный - об этом знают многие. Поэтому юным спортсменкам приходится доказываться на деле то, что они достойны похвалы. Так, сестры Аверины - Дина и Арина - не сразу стали любимицами тренера.

«Когда в сборной были Кудрявцева и Мамун, Ирина Александровна не очень любила сестер. Говорила, что они не показывают эмоции», – призналась экс-гимнастка Анастасия Сергеева.

Спортсменка рассказала также, с какого момента и почему отношение тренера поменялось.

«Но они очень трудолюбивые девочки, продолжали бороться, им начали доверять международные турниры. В 2017 году они выиграли чемпионат Европы – и Ирина Александровна изменила свое мнение», – добавила гимнастка.

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