Как Ирина Винер относилась к сестрам Авериным на взлете их карьеры

Ирина Винер наставник строгий и требовательный - об этом знают многие. Поэтому юным спортсменкам приходится доказываться на деле то, что они достойны похвалы. Так, сестры Аверины - Дина и Арина - не сразу стали любимицами тренера.
«Когда в сборной были Кудрявцева и Мамун, Ирина Александровна не очень любила сестер. Говорила, что они не показывают эмоции», – призналась экс-гимнастка Анастасия Сергеева.
Спортсменка рассказала также, с какого момента и почему отношение тренера поменялось.
«Но они очень трудолюбивые девочки, продолжали бороться, им начали доверять международные турниры. В 2017 году они выиграли чемпионат Европы – и Ирина Александровна изменила свое мнение», – добавила гимнастка.
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«Сейчас сестры Аверины – лидеры сборной вместе с Лалой Крамаренко. Винер обожает девочек, ее отношение к ним полностью изменилось со временем», – заключила спортсменка в эфире канала «Матч ТВ».
Напомним, ранее Ирина Винер высказалась о своем отстранении от международных соревнований.