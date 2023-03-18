Россиянам назвали стоимость продуктовой «корзины счастья»

Для россиян рассекретили стоимость корзины с продуктами, которые поднимают настроение.
Продукты с высоким содержанием триптофана, влияющие на выработку серотонина или «гормона счастья», обойдутся в сумму от 655 до 683 рублей.
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В такую корзину вошли темный шоколад, орехи, бананы и сыр.
«Один из самых общеизвестных продуктов для улучшения настроения – горький шоколад. По данным «Сбермаркета», за последние два с половиной месяца на него приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада... Жители страны предпочитают сладкие и ореховые начинки шоколада – чаще всего они выбирают лакомства с карамелью, арахисом, фундуком и миндалем», – процитировали компанию в ria.ru.
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