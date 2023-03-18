Россиянам назвали стоимость продуктовой «корзины счастья»

Для россиян рассекретили стоимость корзины с продуктами, которые поднимают настроение.

Продукты с высоким содержанием триптофана, влияющие на выработку серотонина или «гормона счастья», обойдутся в сумму от 655 до 683 рублей.

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В такую корзину вошли темный шоколад, орехи, бананы и сыр.