Россиянам назвали стоимость продуктовой «корзины счастья»

Продукты

Продукты. Фото: Global Look Press 

Стали известны данные онлайн-сервиса доставки «Сбермаркет».

Для россиян рассекретили стоимость корзины с продуктами, которые поднимают настроение.

Продукты с высоким содержанием триптофана, влияющие на выработку серотонина или «гормона счастья», обойдутся в сумму от 655 до 683 рублей.

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В такую корзину вошли темный шоколад, орехи, бананы и сыр.

«Один из самых общеизвестных продуктов для улучшения настроения – горький шоколад. По данным «Сбермаркета», за последние два с половиной месяца на него приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада... Жители страны предпочитают сладкие и ореховые начинки шоколада – чаще всего они выбирают лакомства с карамелью, арахисом, фундуком и миндалем», – процитировали компанию в ria.ru.

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