«Повышение уровня и качества жизни»: в России решили создавать накопительные счета для новорожденных

Стало известно, что в Госдуме предложили заводить для новорожденных детей накопительные счета.
В проекте говорится, что финансирование будет проходить за счет дополнительных нефтегазовых доходов страны. Родственники детей тоже смогут отправлять деньги на счет.
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«Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян», – сообщили iz.ru.
В пояснительной записке к документу добавляется, что счета могут пополняться каждый год до совершеннолетия ребенка. С этого момента деньги будут храниться в течение пяти лет. Если ими не воспользуются, их отправят в Пенсионный фонд.
Напомним, ранее Эльвира Набиуллина сделала важное заявление для всех, кто переводит деньги.