«Повышение уровня и качества жизни»: в России решили создавать накопительные счета для новорожденных

В пояснительной записке к документу добавляется, что счета могут пополняться каждый год до совершеннолетия ребенка. С этого момента деньги будут храниться в течение пяти лет. Если ими не воспользуются, их отправят в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее Эльвира Набиуллина сделала важное заявление для всех, кто переводит деньги.