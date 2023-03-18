«Из одного банка в другой свободно»: Эльвира Набиуллина сделала важное заявление для всех, кто переводит деньги

В Центробанке сообщили о новом решении, которое затронет переводы денежных средств.
По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, у граждан должна появиться возможность отправлять деньги из одного банка в другой бесплатно. Речь идет о суммах в пределах 1,4 млн рублей.
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«Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн рублей – наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно», – процитировали главу ЦБ tass.ru.
Напомним, ранее эксперт назвала способы разбогатеть каждому.