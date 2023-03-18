Клубничное, ваниль или шоколад: что расскажет о вашем характере любимое мороженое

Эксперт Грег Такер рассказал, как вкусы мороженого связаны с чертами личности. Он уточнил, что выбор этого мороженого рассказывает о характере много интересных вещей.

Итак, ванильное мороженое выбирают люди, которые ищут утешения и безопасности.

«Вероятно, это слегка нервный, слегка встревоженный человек. Потому что ванильное мороженое самое близкое к грудному молоку, что есть у взрослых», — поделился эксперт.

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Клубничный десерт могут выбирать разные люди. Если вы хотите супер-сладкий вкус то, это может означать, что вы хотите вернуться в детство. Такие люди ищут простые ответы, отметил Такер.