Клубничное, ваниль или шоколад: что расскажет о вашем характере любимое мороженое

Мороженое

Мороженое. Фото: Global Look Press

Ванильное мороженое выбирают люди, ищущие утешения и безопасности.

Эксперт Грег Такер рассказал, как вкусы мороженого связаны с чертами личности. Он уточнил, что выбор этого мороженого рассказывает о характере много интересных вещей.

Итак, ванильное мороженое выбирают люди, которые ищут утешения и безопасности.

«Вероятно, это слегка нервный, слегка встревоженный человек. Потому что ванильное мороженое самое близкое к грудному молоку, что есть у взрослых», — поделился эксперт.

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Клубничный десерт могут выбирать разные люди. Если вы хотите супер-сладкий вкус то, это может означать, что вы хотите вернуться в детство. Такие люди ищут простые ответы, отметил Такер.

Клубнику с небольшим количеством сахара чаще всего выбирают позитивные люди. Если вы любите шоколад, то вы хотите наслаждаться моментами потакания своим желаниям.

Люди с утонченным взглядом на вещи выбирают десерт с соленой карамелью. Любители фисташки часто люди загадочные и утонченные.

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