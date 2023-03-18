Снова засияют: таблетка из аптечки сделает ваши вещи белее снега — копеечное средство

С помощью копеечного средства из аптечки можно тусклому и желтому белью вернуть белизну. О маленькой хитрости рассказали специалисты.

Благодаря своим компонентам аспирин обладает удивительными свойствами по удалению пятен с любой одежды.

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Нужно измельчить таблетку аспирина и добавить воды, чтобы получилась субстанция. Далее нужно нанести ее на пятно, потереть и оставить для воздействия. Дальше следует положить белье в стиральную машинку и постирать, пишет «А теперь внимание!».