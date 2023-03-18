Трещины на куличе и яйца от сглаза: традиции и народные приметы на Пасху

Самый важный христианский праздник, посвященный воскресению Христа, уже скоро.
Блогер поделилась народными приметами этого дня, которые живы до сих пор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Все традиции и приметы Пасхи связаны с атрибутами этого праздника. Во-первых, с яйцами. Так как это символ новой жизни. Раньше детям старались дарить на праздник яйца, чтобы защитить их здоровье от болезней.
«Многие приметы и поверья, связанные с Пасхой, свидетельствуют о том, что этот праздник имеет глубокие корни в народной культуре и традициях», – процитировали блогера Ольгу Деккер ria.ru.
«В некоторых регионах мира считается, что яйцо, которое было сварено в первый день Пасхи, поможет защитить организм от болезней и недугов в течение всего года», – добавила блогер.
Во-вторых, приметы связаны с куличами. К выпечке куличей хозяйки всегда подходили с ответственностью. Потому что трещины на блюде считались предвестником беды.
В-третьих, обращали внимание на погоду в праздничный день. Звездная ночь пророчила заморозки. А солнечная погода на Пасху предсказывала хороший урожай.
Напомним, ранее астролог поделилась предсказанием на 17 и 18 марта.