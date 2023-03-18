Трещины на куличе и яйца от сглаза: традиции и народные приметы на Пасху

«В некоторых регионах мира считается, что яйцо, которое было сварено в первый день Пасхи, поможет защитить организм от болезней и недугов в течение всего года», – добавила блогер.

Во-вторых, приметы связаны с куличами. К выпечке куличей хозяйки всегда подходили с ответственностью. Потому что трещины на блюде считались предвестником беды.

В-третьих, обращали внимание на погоду в праздничный день. Звездная ночь пророчила заморозки. А солнечная погода на Пасху предсказывала хороший урожай.

Напомним, ранее астролог поделилась предсказанием на 17 и 18 марта.