Отпугнут любых вредителей: названы пять цветов, которые должны расти на каждом участке — пользы много

Кроме того, бархатцы смогут избавить вас от луковой мухи и долгоносика. Растение можно измельчить, после чего закопать в почву. Такой способ поможет обеззаразить грунт. Обратите внимание и на императорского рябчика. Он поможет в борьбе с грызунами, передает портал «А теперь внимание!».

Календула поможет спасти капусту. Это растение является отличным средством против слизней и колорадских жуков.