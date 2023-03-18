Отпугнут любых вредителей: названы пять цветов, которые должны расти на каждом участке — пользы много

Эти цветы не только украсят территорию, но и отпугнуть любых вредителей.
Во-первых, стоит высадить настурцию. Этот цветок выглядит по-весеннему свежо, кроме того, он отпугнет белокрылку, фитофтору, тлю и тыквенных жуков.
Классическая ромашка вредна для огромного количества насекомых. Ее присутствие не любят комары, мухи, муравьи, блоги, вши и даже тараканы.
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Кроме того, бархатцы смогут избавить вас от луковой мухи и долгоносика. Растение можно измельчить, после чего закопать в почву. Такой способ поможет обеззаразить грунт. Обратите внимание и на императорского рябчика. Он поможет в борьбе с грызунами, передает портал «А теперь внимание!».
Календула поможет спасти капусту. Это растение является отличным средством против слизней и колорадских жуков.