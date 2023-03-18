Отличная новость: в России дополнительно проиндексируют пенсии— документ уже подписан

В России с 1 апреля дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Правительство утвердило постановление, данный документ опубликован на портале правовой информации.
Обычно индексацию этих выплат проводят один раз в год, 1 апреля. Но в 2022 году власти учли высокие темпы инфляции в первом полугодии. И в этот раз повышение ряда соцвыплат пройдет поэтапно.
Итак, 1 июня 2022 года пенсии повысили на 10%, а с 1 апреля проиндексируют еще на 3,3%. За год рост этих выплат составит 13,6%, передает ТАСС со ссылкой на Минтруд.
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Проиндексированные выплаты получат четыре миллиона пенсионеров. Для этого в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей. В России соцпенсии получают граждане, не имеющие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.