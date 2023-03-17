Ярко и модно: список самой актуальной верхней одежды этого сезона — вместо пальто

Этой весной модные эксперты предлагают внести разнообразия в свой гардероб и не ограничивать себя демисезонным пальто. Стилисты назвали несколько интересных моделей верхней одежды.

Джинсовый тренч

В особо теплые весенние деньки эксперты посоветовали обратить внимание на джинсовый тренч. В этом сезоне настоящим трендом является тотал-деним. К тому же модели из темного, светлого, вареного денима прекрасно сочетаются с любой обувью, пишет Voice.

Бомбер

Присмотритесь и к оверсайз бомберу с различными нашивками и наклейками. Его можно носить с платьями и юбками, джинсами и шортами.