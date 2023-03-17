Ярко и модно: список самой актуальной верхней одежды этого сезона — вместо пальто

Этой весной модные эксперты предлагают внести разнообразия в свой гардероб и не ограничивать себя демисезонным пальто. Стилисты назвали несколько интересных моделей верхней одежды.
Джинсовый тренч
В особо теплые весенние деньки эксперты посоветовали обратить внимание на джинсовый тренч. В этом сезоне настоящим трендом является тотал-деним. К тому же модели из темного, светлого, вареного денима прекрасно сочетаются с любой обувью, пишет Voice.
Бомбер
Присмотритесь и к оверсайз бомберу с различными нашивками и наклейками. Его можно носить с платьями и юбками, джинсами и шортами.
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Кроме этого, куртки-бомберы с вышивкой будут актуальны для вечерних образов. Вышивка с яркими и красочными цветками будет отлично выглядеть, как на бархате, замше, так и на атласной модной куртке-бомбере.
Ковбойские куртки с бахромой
Куртка с бахромой — это настоящий супертренд. Кожаные или замшевые варианты в стиле бохо — отличная замена скучному пальто или классической косухе. К ним можно добавить модные казаки или ботинки с имитацией под змеиную кожу.