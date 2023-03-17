Кто сорвет денежный куш, а кто будет нищим: психолог назвал самые счастливые даты рождения

Международный цифровой психолог Алекс Ройтблат раскрыл информацию о некоторых числах. Он утверждает, что люди, рожденные 4, 13, 22 и 31 числа, имеют высокие аналитические способности и пользуются этим талантом в своих целях.

Те, кто родился 6, 15 или 24 числа, обладают хорошим логическим мышлением. Их путь к деньгам — это инвестиции. Тем, чья дата рождения приходится на 9, 18 или 27 число, будет сложнее всего. Им нужно всю жизнь много работать и постоянно контролировать свои финансы, чтобы оставаться на плаву.

Эксперт не сомневается в том, что путь к финансовому благополучию напрямую зависит от даты рождения:

«Каждая цифра говорит о миссии человека, его карме. Цифра 1 сама по себе не несет больших финансов, но как только человек начинает управлять командой, передавая цели и опыт, к нему непременно приходят деньги. Цифра 5 — фарт, но не изобилие. Однако с приходом к дисциплине к человеку приходят и деньги», — пояснил Ройтблат.

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Источник: vnimanie.pro