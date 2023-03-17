Придут к небывалому успеху: три знака зодиака, которым будет везти — ловите удачу за хвост

Стали известны три знака зодиака, представители которых придут к успеху, если будут прислушиваться к знакам от высших сил. Астролог Павел Глоба рассказал об этих знаках.

Итак, Овны смогут выйти на новый уровень в своих делах. Однако для начала нужно найти в себе силы справиться с внешним давлением. Только после того, как вы разрешите все проблемы, у вас все пойдет как по маслу, передает Ретро FM.

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