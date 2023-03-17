По рецепту Виндзоров: рецепт пряного и вкусного печенья на Пасху — королевское блюдо

Чуть меньше месяца осталось до одного из главных весенних праздников — Пасхи. Накануне этого светлого дня принято печь куличи и красить яйца. Если вы хотите в этом году удивить домашних, то эксперты подготовили для вас необычный рецепт пряного пасхального печенья «по-королевски».
Кулинары также посоветовали привлечь к приготовлению вкусности детей. Им особенно понравится разрисовывать глазурью сказочных персонажей.
Для приготовления нужны следующие ингредиенты:
- 350 г муки;
- 125 г несоленого сливочного масла;
- 175 г светлого мягкого коричневого сахара;
- 60 г золотого сиропа (можно заменить патокой или медом);
- 1 яйцо;
- 10 г молотого имбиря;
- 5 г корицы;
- 5 г соды;
- щепотка соли.
Для глазури понадобится:
- 600 г сахарной пудры;
- 2 яичных белка;
- пищевые красители и декор.
Сначала смешайте муку, соду и специи в миске. Далее добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перемешайте до образования мелкой крошки. После этого необходимо добавить сахар. Как только из этого получится смесь, добавьте яйцо и золотой сироп. Также можно использовать патоку или мед. Добавьте пряные специи и щепотку соли. Смешивайте ингредиенты. Должно получиться плотное тесто, пишет Marie Claire.
Раскатайте его до толщины пять миллиметров. Используйте формочки для печенья. Это могут быть зайчики, курочки, лисички и другие животные или сказочные персонажи.
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Положите печенье на пергаментную бумагу и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 15 минут. Выпечку можно держать в духовке до тех пор, пока печенье не начнет сохранять форму при прикосновении и не приобретет золотой цвет.
После этого надо дать остыть печенью и подготовить глазурь.
Добавьте яичные белки к 600 г сахарной пудры и взбейте до получения однородной массы. Если хотите сделать цветные детали, то не забудьте добавить пищевые красители. Когда декор застынет, вы можете подавать пряное пасхальное печенье Виндзоров к столу.