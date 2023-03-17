По рецепту Виндзоров: рецепт пряного и вкусного печенья на Пасху — королевское блюдо

Чуть меньше месяца осталось до одного из главных весенних праздников — Пасхи. Накануне этого светлого дня принято печь куличи и красить яйца. Если вы хотите в этом году удивить домашних, то эксперты подготовили для вас необычный рецепт пряного пасхального печенья «по-королевски».

Кулинары также посоветовали привлечь к приготовлению вкусности детей. Им особенно понравится разрисовывать глазурью сказочных персонажей.

Для приготовления нужны следующие ингредиенты:

350 г муки;

125 г несоленого сливочного масла;

175 г светлого мягкого коричневого сахара;

60 г золотого сиропа (можно заменить патокой или медом);

1 яйцо;

10 г молотого имбиря;

5 г корицы;

5 г соды;

щепотка соли.

Для глазури понадобится:

600 г сахарной пудры;

2 яичных белка;

пищевые красители и декор.

Сначала смешайте муку, соду и специи в миске. Далее добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перемешайте до образования мелкой крошки. После этого необходимо добавить сахар. Как только из этого получится смесь, добавьте яйцо и золотой сироп. Также можно использовать патоку или мед. Добавьте пряные специи и щепотку соли. Смешивайте ингредиенты. Должно получиться плотное тесто, пишет Marie Claire.

Раскатайте его до толщины пять миллиметров. Используйте формочки для печенья. Это могут быть зайчики, курочки, лисички и другие животные или сказочные персонажи.

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