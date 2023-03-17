Вызовут расстройство желудка: эксперт рассказала, какие сосиски есть нельзя — они кишат бактериями

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала, какие сосиски могут вызвать расстройство желудка. Продукт в таком виде кишит бактериями. По словам специалиста, перед употреблением сосиски необходимо обязательно варить.
В некоторых сосисках может быть превышено количество микроорганизмов. И причиной тому несколько факторов. В частности, несоблюдение гигиены.
«Превышение возможно из-за некачественной дезинфекции, ненадлежащей гигиены персонала на производстве или на каком-то из участков товаропроводящей цепи», — объяснила Завьялова, пишет портал «А теперь внимание!».
Таким образом, нарушения хранения товара возможно при его транспортировке, хранении или реализации в магазине.
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По словам Завьяловой, бактерии могут стать причиной серьезного кишечного расстройства. В связи с этим эксперт посоветовала ни в коем случае не есть сырые сосиски. Их нужно сварить перед употреблением.