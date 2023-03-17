Вызовут расстройство желудка: эксперт рассказала, какие сосиски есть нельзя — они кишат бактериями

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала, какие сосиски могут вызвать расстройство желудка. Продукт в таком виде кишит бактериями. По словам специалиста, перед употреблением сосиски необходимо обязательно варить.

В некоторых сосисках может быть превышено количество микроорганизмов. И причиной тому несколько факторов. В частности, несоблюдение гигиены.

«Превышение возможно из-за некачественной дезинфекции, ненадлежащей гигиены персонала на производстве или на каком-то из участков товаропроводящей цепи», — объяснила Завьялова, пишет портал «А теперь внимание!».

Таким образом, нарушения хранения товара возможно при его транспортировке, хранении или реализации в магазине.