Резкое повышение: в Москве 18 марта ожидается высокое атмосферное давление

18 марта в Москве будет ощущаться высокое атмосферное давление - на 17 мм ртутного столба выше нормы. 765 при норме в 748. Такой «подарочек» жителям столицы принесет антициклон.

Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, атмосферное давление в Москве в субботу резко повысится. Затем оно немного спадет, но все равно будет оставаться высоким до понедельника включительно.

Чувствительным людям лучше приготовиться и не планировать сложных дел на выходные.

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По материалам ТАСС.