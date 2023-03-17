Положите лавровый лист на стол на ночь — утром не узнаете квартиру

Лавровый не только добавляет насыщенный вкус блюдам, но и обладает мощными антисептическими свойствами. Насекомые не переносят его запах и готовы бежать от него как можно дальше.

Даже тараканы не обрадуются такому соседству. Если эти вредители обосновались в вашей квартире, то помимо ловушек для насекомых, «А теперь внимание!» рекомендует также оставить на ночь на столе пучок лаврового листа.

Утром его следует выбросить и как следует помыть руки.

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