Юрист рассказала о штрафах за сбор, продажу и покупку подснежников

Некоторые виды подснежников занесены в Красную книгу. Юрист Анастасия Билялова отметила, что нужно очень хорошо разбираться в первоцветах, чтобы случайно не нарушить закон. Наказание может быть очень суровым:

«Штраф для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Стоит отметить, что ответственность наступит для всех — и для тех, кто сорвал, и для тех, кто приобрел», — пояснила Билялова.