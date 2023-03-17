Юрист рассказала о штрафах за сбор, продажу и покупку подснежников

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com/pvproductions

Россияне могут заплатить за подснежники от 2,5 тысяч до миллиона рублей.

Некоторые виды подснежников занесены в Красную книгу. Юрист Анастасия Билялова отметила, что нужно очень хорошо разбираться в первоцветах, чтобы случайно не нарушить закон. Наказание может быть очень суровым:

«Штраф для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Стоит отметить, что ответственность наступит для всех — и для тех, кто сорвал, и для тех, кто приобрел», — пояснила Билялова.

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Источник: m24.ru

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