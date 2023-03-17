После скандала с Wildberries в России примут новый закон

На этой неделе вокруг компании Wildberries разразился крупный скандал. Менеджеры пунктов выдачи объявили забастовку из-за несправедливых штрафов. С 3 марта если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его полную стоимость списывали с работника. В итоге менеджеры пунктов оказались в долгах.

В Wildberries отрицали факт забастовки, а с теми, кто на это пошел, разорвали партнерские соглашения. В итоге в дело вмешались российские депутаты.

В пятницу, 17 марта, в Госдуму пригласили представителей Wildberries и владельцев пунктов выдачи. По итогам переговоров было решено, что в ближайшие два часа маркетплейс разблокирует деактивированные пункты выдачи, которые участвовали в забастовке.

А депутаты, в свою очередь, в ближайшее время разработают закон, относительно работы подобных маркетплейсов. Называться проект будет «Законом Бакальчук».

Другие подробности документа пока неизвестны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».