Как отмыть пролитый лак для ногтей — этот продукт есть в каждом доме

Практически у каждой женщины дома есть лак для ногтей. И иногда, нанося его по назначению, можно его пролить на стол или тумбочку.

Конечно, если сразу не вытереть, то он засядет плотно. Некоторые хозяйки пытаются оттереть лак от мебели либо ацетоном, либо жидкостью для снятия лака. Но так делать не надо, так как средство оставит на поверхности пятна.

Есть гениальный лайфхак, о котором не все знают. Нужно щедро посыпать лак для ногтей сахаром и подождать несколько минут. Теперь очистить его с поверхности не составит большого труда.

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