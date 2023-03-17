Самый ужасный тренд всех времен: названа модная вещь сезона, которая портит фигуру – но все будут носить

Известный журналист и блогер Надежда Стрелец зорко следит за модными тенденциями и докладывает о них подписчицам телеграм-канала. На этот раз Надежда Стрелец рассказала о том, что трендом вновь стали джинсы скинни, которые она считает ужасными.
«Самый ужасный тренд всех времен, с возвращением! Джинсы скинни долго были моветоном - носить их даже зимой с высокими сапогами и длинным свитером считалось фэшн-преступлением. Но тренд на нулевые беспощаден. За громкий камбэк «спасибо» Celine, чья весенне-летняя коллекция полностью была посвящена скинни. Но также узкие джинсы были на шоу Diesel, Blumarine, Givenchy. Отечественные бренды типа 2Mood тоже уже освоили тренд», - поделилась Надежда Стрелец.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Скинни - вещь довольно опасная. Если у вас не идеальная фигура с безупречными пропорциями, то лучше воздержаться от покупки скинни. Ну, а если очень хочется иметь их в гардеробе, придется искать подходящие модели.
«Ищите модели не сильно обтягивающие, на высокой талии. Для таких не нужно быть супермоделью с ногами от ушей: обуви на каблуке будет достаточно, чтобы зрительно вытянуть силуэт. Помните, что скинни всегда хорошо «работают» с объемным верхом: например, оверсайз-пиджаком или бомбером», - дала совет Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».