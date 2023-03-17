Самый ужасный тренд всех времен: названа модная вещь сезона, которая портит фигуру – но все будут носить

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Скинни - вещь довольно опасная. Если у вас не идеальная фигура с безупречными пропорциями, то лучше воздержаться от покупки скинни. Ну, а если очень хочется иметь их в гардеробе, придется искать подходящие модели.

«Ищите модели не сильно обтягивающие, на высокой талии. Для таких не нужно быть супермоделью с ногами от ушей: обуви на каблуке будет достаточно, чтобы зрительно вытянуть силуэт. Помните, что скинни всегда хорошо «работают» с объемным верхом: например, оверсайз-пиджаком или бомбером», - дала совет Надежда Стрелец.

По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».