Нужно срочно избавляться от долларов: худший сценарий в деле — даже аналитики в шоке от происходящего

Финансовые аналитики рассказали о таком развитии событий, при котором мир может начать массово отказываться от долларов. Эксперты уже видят некие сигналы к тому, что процесс этот вполне реален.

Нарастание экономических проблем в США может привести к тому, что доллар перестанет быть привлекательной валютой для инвесторов, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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