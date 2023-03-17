Нужно срочно избавляться от долларов: худший сценарий в деле — даже аналитики в шоке от происходящего

Финансовые аналитики рассказали о таком развитии событий, при котором мир может начать массово отказываться от долларов. Эксперты уже видят некие сигналы к тому, что процесс этот вполне реален.
Нарастание экономических проблем в США может привести к тому, что доллар перестанет быть привлекательной валютой для инвесторов, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
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По мнению Александра Бахтина, если американский Центробанк вернется к мягкой политике прежде, чем поборет рекордную за четыре десятилетия инфляцию, то может реализоваться сценарий стагфляции, подобной той, что наблюдалась в США в 1970-х. При таких условиях доллар будет обесцениваться на пять-семь процентов в год.
И тогда инвесторы начнут конвертировать доллары в валюты стран с низкой инфляцией. Например, китайский юань.
По материалам 1prime.ru.