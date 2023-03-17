Понизят ли в России пенсионный возраст в 2023 году — последние новости

В России уже несколько лет как повысили пенсионный возраст и каждый год этот закон активно обсуждают — отменят или нет.

Депутат Госдумы Сергей Миронов, например, призывает вернуть все как было. Парламентарий периодически выносит эту тему на обсуждение, но поддержки среди коллег не находит.

В Минтруде РФ тоже сделали заявление на этот счет. По словам главы ведомства Антона Котякова, никакие телодвижения в эту сторону пока не планируются. В 2023 году, по его словам, все останется по-старому.

Напомним, в России с января 2019 года вступил в силу закон, закрепляющий новый пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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